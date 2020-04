Alarm38-Aufreger zum Thema: frisch saniert?

Braunschweig. Jetzt wurde die Ackerstraße rund ein Jahr saniert und und hat eine neue Asphaltpoberfläche bekommen.Wie man in den Bildern erkennen kann, hat die selbst ernannte “Fahrradstadt” Geh- und Radwege dabei in einen vorzüglichen Zustand versetzt bzw. belassen. Die Wurzelhuckel sind schon einige Jährchen alt und der Schaden wurde der Verwaltung lange VOR der Sanierung der Ackerstraße gemeldet. Die Verwaltung sah damals keinen Anlass diesen Wege zu sanieren, ich frage mich daher schon wann die Verwaltung dieser glorreichen “Fahrradstadt” einen Anlass für die Sanierung sieht, am Sankt Nimmerleinstag vielleicht?

