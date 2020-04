Cheer’s Kitchen: Braunschweiger Gastronomen kochen fürs Klinikum

Die Corona-Krise bringt viele Braunschweiger auf immer neue Ideen für Hilfs- und Dankeschön-Aktionen. Jetzt haben sich einige Gastronomen und Mitglieder der hiesigen Kreativszene zusammengetan und einen Verein gegründet: Cheer’s Kitchen. Initiatoren sind das Restaurant Monkey Rosé und die StreetFoodBros, unterstützt von Babak Khosrawi-Rad, Niklas Skog und Falk-Martin Drescher.

Man habe es sich zum Ziel gesetzt, angesichts der aktuellen Umstände die stark beanspruchten Berufsgruppen wie Pfleger, Ärzte, Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter in den Behörden und viele mehr täglich mit leckeren Menüs zu versorgen, sagt Vereinschef Fabian Haars (Streetfoodbros). „Unter hoher Belastung setzen sie sich für das Gemeinwohl ein. Und genau ihnen wollen wir etwas zurückgeben.“ In vielen Kliniken und Institutionen seien zurzeit die Kantinen geschlossen – zeitgleich hätten viele der stark beanspruchten Einsatzkräfte kaum Zeit für einen Einkauf oder um sich eine Mahlzeit zu organisieren. „Deshalb übernehmen wir den Job.“

Patrick Witte (Monkey Rosé) ergänzt: „Unsere Gastronomien sind ohnehin geschlossen. Also verknüpften wir die Ressourcen miteinander, um einerseits unseren Mitarbeitern eine kleine Perspektive zu bieten, und andererseits, um unsere Möglichkeiten für die starken Helfer der Gesellschaft zu nutzen.“ Angefangen haben sie in den vergangenen Tagen schon mit einigen hundert Essen fürs Städtische Klinikum – inklusive Anlieferung.

Die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) unterstützt den Verein mit einer Spende von 7500 Euro. Marc Knackstedt, BLSK-Firmenkunden-Vorstand (von links), Fabian Haars von den StreetFoodBros, Private-Banking-Chef Silvester Plotka und Patrick Witte vom Monkey Rosé bei der Scheckübergabe. Foto: Niklas Skog

Das Ganze soll für die Empfänger kostenfrei sein. „Ermöglichen wollen wir das durch die Unterstützung von Sponsoren, seien es Unternehmen oder auch Einzelpersonen“, sagt Witte. Der Verein hofft daher auf weitere Förderer. „Es geht dabei nicht nur um Spenden für die Mahlzeiten, sondern auch für Waren oder Logistikressourcen, die wir händeringend gebrauchen können. Wir glauben daran, dass ein kostenfreies Essen Mut machen kann. Ein gutes Menü ist Futter für die Seele – Soulfood eben.“ Und es sei nicht nur ein Dank, sondern vor allem auch Anerkennung.

Bei entsprechender Resonanz will „Cheer’s Kitchen“ die Aktion ausweiten. Auch weitere Gastronomen könnten sich dann beteiligen. Zu den finanziellen Unterstützern zählen dem Verein zufolge bereits größere Unternehmen der Region. So beteiligt sich zum Beispiel die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) mit einer Spende von 7500 Euro. Damit können 1000 Mahlzeiten finanziert werden. „Uns war wichtig, dass möglichst viele Gastronomen mit an Bord sind und die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen“, sagt Firmenkunden-Vorstand Marc Knackstedt: „Außerdem sind wir davon überzeugt, dass die Idee auch in der Zeit nach Corona funktioniert und Cheer’s Kitchen einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl leisten wird.“

Weitere Informationen gibt es auf www.cheerskitchen.de.