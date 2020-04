Auch 2020: Wir suchen den schönsten Balkon Braunschweigs

Alles wie immer? Nein! 2020 ist bisher ja fast nichts so, wie wir es kennen. Der Balkon, die Terrasse, der eigene Garten oder Kleingarten ist – sofern vorhanden – bei Singles, Paaren und Familien schon in diesem Frühjahr mehr als sonst in den Mittelpunkt gerückt. Kein Wunder, dass alle froh waren, als die Gärtnereien und Gartenmärkte wieder öffnen durften. Langsam, aber sicher wird es nun Zeit für die Sommerbepflanzung.

Und da kommt der BBG-Balkonwettbewerb ins Spiel: Schon zum elften Mal sucht die Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG) zusammen mit der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Braunschweiger Zeitung den am schönsten bepflanzten Balkon der Stadt. Eine Vorab-Jury – bestehend aus Vertretern der drei genannten Partner sowie Bürgermeisterin Annegret Ihbe – trifft im Spätsommer eine Vorauswahl. Über den endgültigen Sieger und die beiden Nächstplatzierten entscheiden am Ende wieder die Leser unserer Zeitung.

„Jedes Jahr freuen wir uns über die Vielfalt der Balkonfotos, denn schließlich sind die Gestaltungsmöglichkeiten auf den Balkonen nahezu unbegrenzt“, sagt Karin Stemmer, Vorstand beim Balkonwettbewerbs-Veranstalter BBG. „Wie honorieren die viele Mühe und Hingabe, mit der die Braunschweiger ihre Balkone bepflanzen und dekorieren.“

Die Leser küren mal klassische, malbesonders bunte Bepflanzungen

Tatsächlich haben in den vergangenen zehn Jahren schon die unterschiedlichsten Balkonbepflanzungen überzeugt – mal mit klassischer Petunien- oder Geranien-Bepflanzung, mal ganz bunte, verspielte Balkone, mehrfach waren auch ganz kleine Balkone unter den Siegern, kleine Oasen, die liebevoll bepflanzt und gepflegt wurden und den Besitzern Sichtschutz und besondere Naturerlebnisse auf engstem Raum beschert haben.

Zunehmend wählen Balkoninhaber auch insektenfreundliche Bepflanzungen und helfen damit zum Beispiel Wildbienen, indem sie nektarreiche Pflanzen und Kräuter in ihren Balkonkästen und Töpfen verwenden und zum Teil zusätzlich Insektenhotels und Tränken für Insekten aller Art und sogar Vögel auf dem Balkon bereitstellen. Sogar Fledermauskästen wurden schon gesichtet.

„Aber das ist keine Grundvoraussetzung für eine gute Platzierung“, erläutert Simone Lampe aus der Abteilung Marketing und Quartiersarbeit der Braunschweiger Baugenossenschaft und beim Balkonwettbewerb von Anfang an als Organisatorin und Jurymitglied maßgeblich dabei. Denn: Am Ende muss der Balkon der kritischen Jury der Bürger aus Stadt und Region gefallen.

Die neue Sonderkategorie, stets begleitend zum BBG-Balkonwettbewerb, ist auch wieder ganz eng mit dem Thema Natur und Insektenvielfalt verknüpft.

Sonderkategorie „Buffet für Insekten“ jetzt auch für Kleingärtner

Das Thema „Buffet für Insekten“ ist speziell für alle gedacht, die dem Bienen- und Insektensterben aktiv etwas entgegensetzen wollen, zum Beispiel auf ihrem Balkon oder vor dem Haus. Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren wurden hier aber die Wettbewerbsbedingungen noch einmal deutlich erweitert, so dass fast jeder Naturfreund teilnehmen kann – auch wer keinen Balkon hat oder keine Möglichkeit, Flächen vor dem eigenen oder dem Miets- und Mehrfamilienhaus zu bepflanzen.

Zum ersten Mal können an der Sonderkategorie auch Besitzer von Gärten hinter dem Haus – Eigentümer genauso wie Mieter – und sogar Pächter von Kleingartenparzellen teilnehmen. „Nützliche Insekten wie Bienen und Schmetterlinge brauchen so viel Nahrung und Lebensraum wie möglich. Deshalb wollen wir auch alle, die keinen Balkon haben, dazu ermuntern, ihren Hauseingang, die Terrasse, den Vorgarten, eine Ecke in ihrem Garten oder auch Kleingarten insektenfreundlich zu gestalten“, so BBG-Vorstand Stemmer.

Dabei kann in die Wertung kommen, wer entweder seinen Balkon oder einen Bereich vor dem Haus oder im Garten besonders insektenfreundlich und ökologisch gestaltet. Eine abwechslungsreiche naturnahe Bepflanzung mit nektarreichen und vorwiegend heimischen Blumen und Kräutern sowie mit Bestandteilen wie Insektenhotels und Vogel- oder Insektentränken fließen in die Bewertung mit ein. Gesamte Gärten können nicht bewertet werden, um Chancengleichheit zu wahren.

Wie kann ich teilnehmen?

Die Anmeldung zum BBG-Balkonwettbewerb und der Sonderkategorie ist online unter www.bbg-balkonwettbewerb.de/anmeldung, unter (0531) 2413161, per E-Mail an simonelampe@baugenossenschaft.de oder per Post an: Braunschweiger Baugenossenschaft, Stichwort Balkonwettbewerb, Celler Straße 66-69, 38114 Braunschweig, möglich.

Bitte schicken Sie ein oder mehrere Foto(s) bei Ihrer Anmeldung für den BBG-Balkonwettbewerb mit, damit die Jury einen ersten Eindruck erhält. Ist dies nicht möglich, fotografieren BBG-Mitarbeiter nach Bewerbungseingang den Balkon.

Beim klassischen BBG-Balkonwettbewerb können Balkonbesitzer aus Braunschweig sich selbst anmelden oder nach Absprache mit dem Inhaber von einem Bekannten oder Nachbarn angemeldet werden.

Zur Teilnahme an der Sonderkategorie „Buffet für Insekten“ ist es notwendig, dass der Bewerber selbst eines oder mehrere Fotos einsenden, da die Flächen oft auf Privatgrundstücken liegen und daher von den Fotografen nicht einsehbar sind. Bei der Sonderkategorie können nur Bereiche gewertet werden, die für Insekten hergerichtet wurden und ihnen den Sommer über Nahrung bieten, aber keine ganzen Gärten!

Einsendeschluss für den BBG-Balkonwettbewerb und die Sonderkategorie ist Freitag, 31. Juli. Mitarbeiter der BBG, der Stadtmarketings GmbH und der Braunschweiger Zeitung können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.