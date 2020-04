Neue Termine für Schul-Anmeldungen in Braunschweig

Braunschweig. Eltern sollen Kinder, die 2021/2022 eingeschult werden, oder in diesem Jahr in den fünften Jahrgang wechseln, kontaktlos anmelden.

Aufgrund der Corona-Pandemie weicht die Stadt Braunschweig in diesem Jahr von dem gewohnten Schul-Anmeldeverfahren ab. Eltern sollen ihre Kinder, die im Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden, oder in diesem Jahr in den fünften Jahrgang wechseln, möglichst kontaktlos anmelden. Das bedeutet auch, dass die eigentlich für Anfang Mai vorgesehenen Anmeldewoche für Schulanfänger mit persönlichem Erscheinen der Eltern in den Schulen in diesem Jahr nicht stattfinden.

Stattdessen wird das Verfahren bis zum 29. Mai verlängert. Wie genau die Alternative zu dem gewohnten Verfahren abläuft, wird in der kommenden Woche nach einer Endabstimmung mit den Grundschulen bekannt gegeben.

Auch Anmeldungen für den fünften Jahrgang an den weiterführenden Schulen sollen in diesem Jahr kontaktlos erfolgen. An Gesamtschulen haben Eltern dazu zwischen Montag, 11. Mai, bis Mittwoch, 13. Mai, Gelegenheit. Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien nehmen zwischen Montag, 25. Mai, und Mittwoch, 27. Mai, Anmeldungen entgegen. Auch hierzu gibt es nach einer Abstimmung mit allen Beteiligten in der kommenden Woche genauere Informationen.