KFZ-Zulassung in Braunschweig wieder eingeschränkt möglich

Nach wie vor sind die meisten Abteilungen der Stadtverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen. Allerdings wird die Wiedereröffnung der Publikumsbereiche mit Hochdruck vorbereitet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Es gehe darum, die Vorgaben des Hygieneschutzes einzuhalten. Die Stadtbibliothek und die Abteilung Bürgerangelegenheiten in der Friedrich-Seele-Straße sind bereits wieder geöffnet.

Vermehrt komme es auch zu Nachfragen nach der Wiederöffnung der Straßenverkehrsabteilung in der Porschestraße, insbesondere der Zulassungsstelle, so die Stadt. „Dort stellen sich jedoch aufgrund der Größe der Halle und der zahlreichen Besucherströme besondere Anforderungen an die Hygienesicherheit. Dazu gehört, dass herkömmliche Plexiglasscheiben („Spuckschutze“) wie etwa in der Abteilung Bürgerangelegenheiten nicht ausreichend sind, sondern solche Scheiben in besonderer Größe und Ausfertigung benötigt werden. Diese sind beauftragt, werden jedoch erst in etwa zwei Wochen geliefert werden können.“

Die Zulassungsstelle biete aber bereits jetzt die Möglichkeit an, Fahrzeuge nach vorheriger Terminvereinbarung zuzulassen. Dies geschieht allerdings nicht nach dem Online-Terminverfahren, sondern die Bürger müssen sich per E-Mail an die Zulassungsstelle wenden: zulassungsstelle@braunschweig.de

Derzeit sei es nicht möglich, den gesamten Zulassungsvorgang noch am gleichen Tag abzuschließen, so die Stadtverwaltung. Selbst nach einer Wiedereröffnung werde das noch nicht möglich sein – wegen der Hygienevorschriften kann es keinen ungeregelten Zugang zur Schalterhalle und damit auch kein kurzfristiges Abarbeiten geben. „Gleichwohl werden dann deutlich mehr Termine vergeben werden können als jetzt“, so der zuständige Dezernent Thorsten Kornblum. „Daher setzen wir alles daran, die Zulassungsstelle so schnell wie möglich zu öffnen. Aufgrund der Lieferzeiten bitten wir jedoch noch um etwas Geduld.“

In der Zulassungsstelle sind aktuell Außerbetriebsetzungen (Abmeldungen) ohne Besuch der Zulassungsstelle möglich. Hier erfolgt die Abwicklung vollständig nur auf postalischem Weg. Alle wichtigen Informationen sind auch unter www.braunschweig.de/zulassungsstelle zu finden.

In der Führerscheinstelle werden sämtliche Vorgänge auf schriftlichem Weg erledigt. Anliegen können an Fuehrerscheinstelle@braunschweig.de gerichtet werden.

