Körperverletzung: Braunschweiger Polizei sucht Zeugin

Die Tat, um die es geht, hat sich laut Polizei bereits am 12. Februar ereignet. Die Frau soll zwei streitende Schülerinnen an der Straßenbahnhaltestelle Rathaus voneinander getrennt haben. Eine 16-Jährige sei von einer 14-Jährigen an den Haaren zu Boden gerissen worden. Auch weitere Zeugen sind willkommen: (0531) 4763115.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder