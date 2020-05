Das Braunschweiger Autokino startet unter anderem mit „Joker“, „Once upon a Time“ und „Bohemian Rhapsody“.

Braunschweig. Los geht’s unter anderem mit „Joker“, „Birds of Prey“, „Shaun das Schaf“, „Das perfekte Geheimnis“, „Känguru Chroniken“ und „Bohemian Rhapsody“.

Autokino in Braunschweig startet am 20. Mai auf dem Schützenplatz

Seit Wochen müssen Kinofans wegen der Corona-Pandemie auf Filmgenuss vor der großen Leinwand verzichten. Doch nächste Woche startet das Braunschweiger Autokino. Wie Frank Oppermann, Leiter des Astor-Filmtheaters, mitteilt, soll es am Mittwoch, 20. Mai, auf dem Schützenplatz an der Hamburger Straße losgehen. Der Online-Vorverkauf startet an diesem Freitag, 15. Mai, um 12 Uhr. Infos und Tickets sind dann ab Freitag über diesen Link erhältlich.

250 bis 300 Autos können Oppermann zufolge pro Vorstellung auf den Schützenplatz kommen – natürlich mit mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander. Die Einfahrt erfolge kontaktlos mit Barcode-System. Das Kinoticket gilt pro PKW. Im Auto dürfen Personen aus dem eigenen Hausstand sowie Personen aus einem (einzigen) weiteren Hausstand sitzen. Voraussetzung ist die Einhaltung der aktuell geltenden Infektionsschutzvorschriften.

„Autokino Braunschweig“ soll zunächst bis Ende Juli 2020 laufen

Das Programm wird Oppermann zufolge – passend zum Autokino-Revival – auch einen Funken Nostalgie versprühen: Geplant sei eine bunte Mischung aus Klassikern, aktuellen Kinohits und ausgewählten Kinder- und Familienfilmen. Auch Live-Veranstaltungen seien denkbar: So könnte der einzigartige Open-Air-Kinosaal auch für Auto-Konzerte oder Gottesdienste genutzt werden.

Das Autokino findet auf dem Schützenplatz statt. Foto: Astor-Filmtheater

Vorerst soll es das „Autokino Braunschweig“ bis Ende Juli 2020 geben. Oppermann fügt hinzu: „Erst einmal geht es darum, auf die aktuelle Situation zu reagieren und ein Freizeitangebot zu schaffen, das auch in Zeiten von Corona bedenkenlos und vor allem sicher in Anspruch genommen werden kann. Denkbar ist aber auch eine Fortsetzung bis in den Herbst.“

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Die LED-Leinwand hat eine Größe von mehr als 120 Quadratmetern. Das Autokino wird gesponsert von der Volksbank BraWo.

Das Programm in der ersten Autokino-Woche vom 20. bis 27. Mai

Mittwoch, 20. Mai

16:45 Das perfekte Geheimnis

20:00 Joker

23:00 Birds of Prey

Donnerstag, 21. Mai (Himmelfahrt)

14:00 Shaun das Schaf – Ufo-Alarm

17:00 Jumanji – Next Level

20:00 Das perfekte Geheimnis

Freitag, 22. Mai

17:00 Der Junge muss an die frische Luft

20:00 Jumanji – Next Level

23:00 Joker

Samstag, 23. Mai

14:00 Ostwind – Aris Ankunft

17:00 Sonic The Hedgehog

20:00 Känguru Chroniken

23:00 John Wick Kapitel 3

Sonntag, 24. Mai

14:00 Sonic The Hedgehog

17:00 Shaun das Schaf – Ufo-Alarm

19:45 Once upon a time in … Hollywood

Montag, 25. Mai

17:00 Pokemon Meisterdetektiv Pikachu

20:00 Bohemian Rhapsody OMU

Dienstag, 26. Mai

17:00 Känguru Chroniken

20:00 A Star is Born

Mittwoch, 27. Mai

17:00 Mia und der große weiße Löwe

20:00 John Wick Kapitel 3

