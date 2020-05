Gericht genehmigt Demos in Braunschweig – Stadt erhebt Beschwerde

Das Foto zeigt eine genehmigte Kundgebung des „Bündnis gegen Rechts“ am 1. Mai am Altstadtrathaus – sie war eine Reaktion auf die geplante, aber untersagte Demo der Partei „Die Rechte“. Auch am Samstag will diese Partei in Braunschweig demonstrieren – offen ist im Moment, ob es dazu kommen kann. Das „Bündnis gegen Rechts“ hat bereits erneut Gegenprotest angekündigt.