A2: Auto gerät auf Höhe Braunschweig-Hafen unter Lkw

Zwei Unfälle hat es am Dienstag auf der A 2 bei Braunschweig gegeben.

Der Fahrer eines Volkswagen Touareg ist am Dienstag auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin auf Höhe der Anschlussstelle Hafen unter einen Lkw geraten. Das teilt Polizeisprecher Frank Oppermann auf Nachfrage mit.

Ein medizinischer Notfall führte zu Unfall mit Lkw

Der Grund sei vermutlich ein akutes medizinisches Problem des Autofahrers. Der Grad der Verletzung sei noch nicht bekannt. Die Unfallstelle sei bereits geräumt, es gebe keine Verkehrsbehinderung mehr.

Auto verliert Vorderreifen

Weiter hat ein VW Caddy in Höhe Flughafen, in Richtung Braunschweig, am Dienstagvormittag laut Oppermann den linken Vorderreifen verloren. Verletzt wurde niemand. red