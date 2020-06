Bahn sperrt ab Freitag Eingang am Braunschweiger Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn arbeitet in diesen Tagen an den westlichen Bahnsteigaufgängen des Braunschweiger Hauptbahnhofes. Ins Visier rückt laut Mitteilung auch die Personenunterführung. Hier wird ein sogenanntes taktiles Leitsystem für sehbehinderte Menschen installiert. Für die Arbeiten muss der Südausgang in der Zeit von Freitag, 5. Juni, 4 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 17.30 Uhr, gesperrt werden. Reisende mit PKW nutzen bitte die Parkplätze auf der Nordseite des Hauptbahnhofes auf dem Willy-Brandt-Platz 1.