Streit in Braunschweig eskaliert – Mann wirft mit Blumentöpfen

In Braunschweig sind zwei Männer in Streit geraten. Es flogen Blumentöpfe.

Braunschweig. Am Hagenring gerieten der Besucher eines Imbisses und ein Anwohner in Streit. Daraufhin wurde es handgreiflich. Die Polizei musste einschreiten.

Am Dienstagabend ist nach längerer Auseinandersetzung ein Streit zwischen einem Imbissgast und einem Anwohner am Hagenring in Braunschweig eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, ging der 51-jährige Besucher des Imbisses auf den 53-jährigen Anwohner zu, der am Fenster seiner Wohnung stand – und warf dann einen Blumentopf aus Ton in seine Richtung.

Verletzt wurde niemand

Durch eine Ausweichbewegung konnte der Anwohner verhindern, getroffen oder gar verletzt zu werden. Der Blumentopf ging hierbei jedoch zu Bruch und Scherben blieben auf der Fensterbank liegen.

Ein zweiter Blumentopf wurde nicht geworfen

Einen zweiten Topf warf der aufgebrachte Mann zur Seite, so dass die Blumen zu Boden fielen. Die Polizeibeamten beruhigten die Kontrahenten vor Ort und fertigten eine Strafanzeige gegen den Gast des Imbisses an.