Braunschweig: Kinder nach Zoobesuch in Pkw eingeschlossen

Ein Schreck ereilte eine 39-jährige Wolfenbüttelerin, als sich die Tür ihres Autos nicht mehr öffnen ließ – und ihre Kinder eingeschlossen waren. Ein Arzt eilte zur Hilfe, um notfalls eingreifen zu können. Die Feuerwehr konnte die Kinder schließlich befreien. Sie blieben unverletzt.

Kinder nach Besuch im Stöckheimer Zoo im Auto eingesperrt

Am Mittwoch war die 39-Jährige laut Polizei mit ihren beiden Kleinkindern zu Besuch im Stöckheimer Zoo. Am Ende des Ausflugs setzte sie ihre Kinder in ihr Auto. Üblicherweise lege sie während des Einladens der Kinder ihren Fahrzeugschlüssel auf das Dach des Kraftfahrzeugs, heißt es von der Polizei. Nicht so an diesem Tag.

„Sie wollte noch etwas aus dem Kofferraum holen und schloss die Fahrzeugtür von außen. Leider befand sich der Fahrzeugschlüssel nicht auf dem Dach, sondern bereits im Innenraum. Der Pkw verschloss sich selbstständig“, berichtet die Polizei. Die Türen verriegelten sich.

Feuerwehr schlägt Scheibe ein – Kinder wohlauf

Ein 45-jähriger Arzt eilte der Familie zur Hilfe, informierte die Polizei und die Feuerwehr. Zudem bewaffnete er sich mit einem Hammer und einem Stein, um die Scheibe einschlagen und den Kindern helfen zu können, sollte sich ihr Gesundheitszustand verschlechtern. Das war glücklicherweise nicht nötig. Kontrolliert schlug die Feuerwehr die Scheibe an der Beifahrerseite des Pkw ein – sodass die Kinder wohlauf wieder in die Arme der erleichterten Mutter konnten. feu