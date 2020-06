Braunschweig. Auf einem Parkplatz in der Weststadt kam es am Samstag gegen 22.40 Uhr zwischen mehreren Personen im Alter von 24 bis 44 Jahren zur Schlägerei.

Mann schießt in Braunschweig mit Schreckschusspistole um sich

Ein 40-Jähriger, so die Polizei, gab mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole ab – zum Teil in Richtung einzelner Personen. „Nur durch konsequentes Einschreiten und unter dem Einsatz unmittelbaren Zwangs konnte die Polizei die Beteiligten voneinander trennen und die Lage vor Ort beruhigen“, heißt es. Ein 44-Jähriger sei in Gewahrsam genommen worden. Er habe mehr als zwei Promille Alkohol im Blut gehabt. Die Waffe wurde sichergestellt. Es laufen Ermittlungen.