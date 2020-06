Braunschweig. Wer will, kann sich von der App leiten lassen. Außerdem gibt es jetzt Führungen zu Fuß sowie per Rad und Segway. Kinder können auf Schatzsuche gehen.

Den Braunschweiger Lichtparcours per Führung erkunden – So geht’s

Seit Samstag leuchtet der Lichtparcours. Insgesamt 19 Kunstwerke sind entlang der Oker zu sehen. Wer will, kann auf eigene Faust einen Rundgang starten – und sich dabei digital unterstützen lassen. Die kostenlose App „Entdecke Braunschweig“ führt die Nutzer mit einer interaktiven Karte zu allen Stationen einmal um den Stadtkern herum. Sie bietet Details zu den einzelnen Lichtobjekten sowie den Künstlern, wie das Braunschweiger Stadtmarketing mitteilt. Die Links zum Download der App gibt es unter www.braunschweig.de/app. Wie in jedem Jahr gibt es aber auch viele geführte Touren zu Wasser, zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem Segway.

Führungen zu Fuß

Der Weg führt im Dämmerlicht durch Parkanlagen und vorbei an schicken Altbauten. An jedem der Lichtkunstwerke gibt es kurze Pausen, um die Exponate in Ruhe zu betrachten und Wissenswertes über die Künstler sowie ihre Arbeiten zu erfahren. Der geführte Spaziergang besteht aus zwei unterschiedlichen Touren: Die Tour Lichtparcours-Ost startet an der Brücke der TU Braunschweig, verläuft entlang der Kunstwerke im östlichen und südlichen Okerbereich und endet am Lessingplatz. Die Tour startet jeden Samstag bis zum 14. Juli um jeweils 21.30 Uhr

Die Tour Lichtparcours-West beginnt bei der Rosenthalbrücke am Inselwall und endet am Steigenberger Parkhotel. Sie führt am westlichen und südlichen Flusslauf entlang und findet jeden Freitag vom 19. Juni bis zum 14. Juli um 21.30 Uhr statt. Bis zum 9. Oktober bietet das Stadtmarketing für beide Touren weitere Termine zu variierenden Uhrzeiten an. Die Teilnahme kostet 11,50 Euro pro Person. Gruppen können einen individuellen Führungstermin vereinbaren (Gesamtpreis: 105 Euro).

Führungen mit dem Fahrrad

Die Tour startet ab dem 19. Juni bis zum 14. Juli immer freitags um 21.30 Uhr. Darüber hinaus finden bis zum 9. Oktober weitere Führungstermine zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt. Treffpunkt ist am Steigenberger Parkhotel. Die 4,9 Kilometer lange Strecke endet an der Brücke der TU Braunschweig. Pro Person wird ein Kostenbeitrag von 11,50 Euro fällig. Für einen Gesamtpreis von 105 Euro haben Gruppen die Möglichkeit, einen eigenen Führungstermin zu buchen.

Weitere Führungsangebote

Weitere Führungen externer Veranstalter ergänzen das Angebot des Stadtmarketings. So soll es künftig tägliche Floß- und Kahntouren auf der Oker geben, teilt das Stadtmarketing mit. Die Führungen zu Wasser sind buchbar, wenn die Corona-Beschränkungen dies zulassen.

Darüber hinaus können Besucher den Lichtparcours ab Samstag, 20. Juni, bei einer der geführten Segway-Touren kennenlernen. Und junge Gäste ab sechs Jahren können sich bei den Kinderführungen ab dem 20. Juni auf Schatzsuche begeben.

Bei allen Leistungen, die die Braunschweig Stadtmarketing GmbH anbietet oder vermittelt, werden die aktuellen Vorschriften zum Umgang mit der Corona-Pandemie eingehalten. Das gilt insbesondere für Gruppengrößen und Abstandsregelungen. Alle Führungen sind unter www.braunschweig.de/angebote-lichtparcours buchbar. Tickets gibt es außerdem in der Touristinfo, Kleine Burg 14.

