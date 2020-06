Überall in Braunschweig gibt es Protest gegen die Schließung der Ortsbüchereien. In Querum wurden 870 Unterschriften für den Erhalt der Ortsbücherei gesammelt. Die Büchereiwartinnen Heike Löffler-Schrimpf (links) und Astrid Ueber überreichten die Liste diese Woche an CDU-Ratsherr Thorsten Wendt. Das Plakat wurde von den Kindern der örtlichen Grundschule gestaltet. Der Bezirksrat sprach sich einstimmig gegen eine Schließung aus.