Braunschweig. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Südstadt einen BMW gestohlen.

Unbekannte stehlen PKW in Braunschweiger Südstadt

Die 50-jährige Eigentümerin hatte ihr Auto nach Polizeiangaben in der Hofeinfahrt abgestellt. Letztmalig hatte sie ihren PKW am Sonntagabend dort stehen sehen. Bemerkt habe sie den Diebstahl dann am Montag kurz nach 7 Uhr. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

red