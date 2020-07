Kontrolle – Polizei Braunschweig beschlagnahmt zu laute Autos

Braunschweig. Gleich vier Autos waren so laut, dass die Braunschweiger Polizei bei einer Verkehrskontrolle beschlagnahmt hat.

Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei in der Nacht zu Sonntag Kontrollen in der Innenstadt vorgenommen. Schwerpunkt war laut Pressemitteilung die Kontrolle von getunten Fahrzeugen – insbesondere unter dem Gesichtspunkt von Lärmbelästigungen und Rasern.

Wagen werden einem Sachverständigen vorgeführt

Insgesamt wurden laut Polizei vier Autos beschlagnahmt. Diese Fahrzeuge würden jetzt einem Sachverständigen vorgeführt, weil sie deutlich zu laut seien. In einem Fall sei zusätzlich ein falsches Luftfahrwerk verbaut worden.

Ein Fahrer war deutlich zu schnell unterwegs

Bereits am Wochenende zuvor seien zwei Autos aus gleichem Grund beschlagnahmt worden. Darüber hinaus wurden nun folgende Verstöße festgestellt: eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 61 km/h in einem 80 km/h-Bereich; eine Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten; ein Rotlichtverstoß; vier Handyverstöße. Ein Fahrzeugführer hatte zudem seine Seitenfenster mit Folie beklebt. Dies habe zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt.

red