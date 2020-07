Spielzeugdieb täuscht in Braunschweig Infektion mit Corona vor

Braunschweig. Als Mitarbeiter im Brawo-Park einen Dieb festhalten, hustet dieser in Richtung eines Angestellten und gibt an, an Covid-19 erkrankt zu sein.

Eine Mitarbeiterin hat am Montagmittag einen Kunden im Brawo-Park beobachtet, weil dieser immer wieder seinen Mund-Nasen-Schutz auf- und absetzte. In der Hand hielt er eine Spielzeugfigur, die aus dem Markt stammte, berichtet die Polizei. „Nachdem sie den Mann für einen kurzen Moment nicht im Blick hatte, hatte er die Figur weder in der Hand, noch war sie in den Auslagen zu sehen“, heißt es im Polizeibericht weiter. Als der Mann den Kassenbereich passiert hatte, ohne etwas zu bezahlen, habe sie ihn auf die Figur angesprochen. Aus der Kapuze seines Pullovers habe er jedoch nicht die vermutete Figur hervorgeholt, sondern ein ebenfalls nicht bezahltes Spielzeugauto.

Der Mann hustet in Richtung eines Mitarbeiters

Um die Sache aufzuklären, informierten die Mitarbeiter des Markts die Polizei und hielten den Dieb fest, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Aufforderung, gemeinsam auf das Eintreffen der Polizei zu warten, habe der Mann aber nicht Folge leisten wollen. Stattdessen habe er seinen Mund-Nasen-Schutz heruntergezogen, „hustete in Richtung des Gesichts eines Mitarbeiters und behauptete, an Corona erkrankt zu sein“.

Die Polizei stellt den Mann in einer Grünanlage

Aus Angst vor einer Ansteckung hätten die Mitarbeiter den Mann losgelassen. „Dieser flüchtete aus dem Einkaufszentrum und wurde von der alarmierten Polizeistreife in einer nahe gelegenen Grünanlage gestoppt“, melden die Beamten.

Ein sofortiger Abgleich mit den behördlichen Daten habe ergeben, dass für den 43-jährigen Mann kein positiver Corona-Test registriert sei. Die Polizisten hätten die Spielzeugfigur schließlich in der Kleidung des Mannes gefunden. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls sei eingeleitet worden.

