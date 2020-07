Unfall auf der A 391 bei Braunschweig: Stau bis Kreuz Nord

Braunschweig. Am Dienstag ist es auf der A 391 zu einem Unfall gekommen, ohne, dass jemand verletzt wurde. Der Verkehr stockte bis zum Kreuz Braunschweig-Nord.

Auf der Autobahn 391 waren am Dienstagnachmittag drei Fahrzeuge auf Höhe Lehndorf in einen Unfall verwickelt. Verletzt wurde bei dem Crash in Fahrtrichtung Salzgitter niemand, wie die Polizei mitteilt. Der Verkehr staute sich aufgrund der Behinderung bis zum Kreuz Braunschweig-Nord. Gegen 17 Uhr war die Fahrbahn wieder frei und der Verkehr floß ungestört weiter.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr am Dienstag. Wie die Polizei mitteilt, mussten die drei beteiligten Fahrzeuge – ein VW, ein Audi und ein Transporter – abgeschleppt werden.

