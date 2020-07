Flughafen Braunschweig-Wolfsburg wird Airbus-Parkplatz

Der Flugzeughersteller Airbus wird ab August am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg bis zu 15 Flugzeuge parken, die auf ihre Auslieferung warten. Wie der Flughafen mitteilt, können diese Maschinen wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht weltweit an unterschiedliche Fluggesellschaften ausgeliefert werden.

Das östliche Vorfeld werde damit zum Parkplatz von Maschinen der A320-Serie in den Farben der unterschiedlichsten Airlines. „Eine der Maschinen wird für unsere Besucher vor der Terrasse geparkt werden“, verspricht Flughafen-Geschäftsführer Michael Schwarz.

Geschäftsführer: Airbus zahlt niedrigen sechsstelligen Betrag

Die Nutzung eines Teil des Vorfeldes als Parkplatz wird ihm zufolge das Defizit des Flughafens spürbar entlasten. „Wir gehen von einem Betrag in niedrigen sechsstelligen Bereich aus,“ sagt Schwarz.

Für die Vorbereitung der Park-Aktion sowie die Betreuung der Maschinen stationiert Airbus Personal am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Dafür wurden Büros und Garagen von der Flughafengesellschaft gemietet. Bereits in der kommenden Woche wird Airbus die Abstellung der Flugzeuge am Flughafen mit eigenem Personal vorbereiten.

red