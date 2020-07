Einen spektakulären Einsatz hatten die Rettungskräfte am Mittwochvormittag in Braunschweig.

Verletzte bei Fettexplosion in Braunschweiger Mehrfamilienhaus

Die Braunschweiger Feuerwehr ist am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr zu einem Küchenbrand mit verletzten Personen in ein Mehrfamilienhaus in der Hebbelstraße gerufen worden. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Ortsfeuerwehren Rüningen und Broitzem, einen gemischten Löschzug aus Einheiten der Haupt- und Südwache, sowie einen Notarzt und mehrere Rettungswagen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich laut Mitteilung zunächst ein ungewöhnliches Bild dar. Zwar waren Wände und Decke der Küche stark verrußt und die Gardine und Lampe angeschmort, es brannte aber nicht. Auf dem Herd stand lediglich ein Topf mit angebranntem Essen. Dafür war das Glaselement der Küchentür zersprungen. Splitter hatten sich im Flur und den angrenzenden Räumen verteilt. Einige steckten in der Badezimmertür und der Wand gegenüber der Küche.

Zwei Bewohner wurden durch Glassplitter verletzt

Es brannte überhitztes Öl auf dem Herd. Bei dem Löschversuch der Bewohnerin kam es zu einer Fettexplosion. Durch die Druckwelle wurden dabei zwei der drei Bewohner durch umherfliegende Glassplitter verletzt. Der Brand verlosch selbstständig.

Die Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde ausreichend gelüftet. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Alle Beteiligten hatten Glück im Unglück. Wenn man versucht einen Fettbrand mit Wasser zu löschen, verdampft das Wasser schlagartig und reißt brennende Fetttröpfchen mit sich, erklärt die Wehr in ihrer Mitteilung. Es entsteht ein Feuerball, eine so genannte Fettexplosion, die schwerste Brandverletzungen verursachen kann und eine Brandausbreitung begünstigt.

Was tun, wenn Fett brennt?

Das Wichtigste ist, niemals mit Wasser löschen, schreibt die Wehr. Außerdem sollte man einen Löschversuch nur unternehmen, wenn man sich dadurch nicht unnötig selbst in Gefahr bringt. Ist dies nicht möglich, die Küchentür schließen, die Wohnung verlassen und den Feuerwehrnotruf 112 wählen.

Ansonsten ist die beste Möglichkeit das Feuer durch Abdecken mit einem passenden Deckel zu löschen. Dabei unterbricht man die Sauerstoffzufuhr und erstickt das Feuer. Darüber hinaus sollte man den Herd ausschalten und den Topf von der heißen Platte schieben. Den Deckel darf man erst nach einer ausreichenden Abkühlzeit entfernen, da sich heißes Fett leicht wieder entzünden kann