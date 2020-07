29-Jähriger verletzt in Braunschweig einen Radler

Braunschweig. Nachdem er Schäden an seinem Roller entdeckte, schlug ein 29-Jähriger in Braunschweig einen 23-jährigen Fahrradfahrer. Warum, ist unklar.

Zu einer Sachbeschädigung und einer Körperverletzung kam es im Nachgang zu einer Gerichtsverhandlung am Mittwochvormittag zwischen 8.45 und 11.10 Uhr. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 29-jähriger Mann seinen Roller am Mittwochmorgen in der Brabandtstraße abgestellt, um einen Termin im Amtsgericht wahrzunehmen.

Mann schlägt unvermittelt auf 23-Jährigen ein

Als er zu seinem Gefährt zurückkehrte, stellte er diverse Beschädigungen an dem Roller fest und verständigte die Polizei. Während er wartete, griff der Mann unvermittelt einen 23-jährigen Fahrradfahrer an. Nachdem er den Mann vom Fahrrad gezogen hatte, trat und schlug er nach ihm. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Schaden am Roller beträgt mehrere hundert Euro

Der Gesamtschaden an dem beschädigten Roller des nunmehr Tatverdächtigen wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen oder welche Motive hier vorliegen, müssen laut Polizei nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

