Widerstände im Reich – doch die Hochzeitsglocken läuteten

„Es lagen Löw` und Adler/Seit langem scharf im Streit,/Doch Wunder über Wunder/Bald endete das Leid. Es tanzten flott die beiden/Auf grünem Wiesenplan/Den Allerneusten Tango/Mit preußischem Elan. Vergeblich grollt der Schwager,/Vollendet war die Tat -/Vom Schadchen Bethmann-Hollweg Mit seinem Bundesrat.“

Das Spottgedicht aus der Zeitschrift „Der Wahre Jacob“ vom

15. November 1913 lässt erahnen, wie heftig und teilweise unsachlich die öffentlichen Reaktionen auf die Eheschließung von Prinzessin Victoria Luise mit dem Welfenprinzen Ernst August gewesen sind. Alte Wunden zwischen Hannover und Berlin wurden ebenso wieder aufgerissen, wie die braunschweigische Thronfolgefrage zu einem zentralen Problem dieser Auseinandersetzung aufgebauscht. Tatsächlich jedoch war nichts anderes geschehen, als dass mit der Übernahme des braunschweigischen Throns am 1. November 1913 durch Ernst August, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, nach fast drei Jahrzehnten das Legitimitätsprinzip vereint mit dynastischen Wünschen eine im damaligen Verständnis „legale“ Thronfolge in Braunschweig ermöglichte.

Dennoch fand dieses Ereignis bei den hannoverschen Welfen und in der internationalen Presse vielfach Widerspruch, ja sogar Hohn und Spott wurden über das junge Paar ausgeschüttet. Doch was war eigentlich so politisch aufregend an einer Adelshochzeit in einer Zeit, da die Monarchie längst im Fokus der gesellschaftlichen Kritik stand und die Mehrheit der Gesellschaft eher an wirtschaftlichen und sozialen Existenzfragen orientiert schien, als an dem „Glanz der Krone“?

Tatsächlich müssen die braunschweigische Thronfolge durch den hannoverschen Welfenprinz Ernst August und die Hohenzollernprinzessin Victoria Luise sowie deren Hochzeit stets vor dem Hintergrund des jahrzehntelangen Konflikts zwischen Hannover und Berlin gesehen werden. Die Unversöhnlichkeit zwischen zwei Dynastien und „Ländern“ waren von Anfang an eine ernsthafte Belastung, ja sogar Bedrohung des persönlich geprägten Ehebündnisses, da die Protagonisten zufällig zwei dauerhaft verfeindeten Herrscherhäusern angehörten.

Dieser Konflikt schwelte trotz des erzwungenen Exils der Hannoveraner in Gmunden/Österreich weiter, wollten doch die Hannoveraner dieses „Ende mit Schrecken“ nicht hinnehmen. Übrigens hatte Hannovers König Georg V. bewusst Österreich als Exilland gewählt, wollte er doch in der Nähe seines „Waffengefährten“, des Kaisers (der kaum Wert auf diese Nähe legte), sein Exil aufschlagen und hatte daher einen Vorschlag von Herzog Wilhelm von Braunschweig, in Blankenburg im Exil zu residieren bewusst ausgeschlagen.

Die welfisch–hohenzollernsche Krise im deutschen „Bruderkrieg“ von 1866 hatte zwar formell mit der Annexion Hannovers geendet, aber das welfische Braunschweig blieb in seiner Eigenstaatlichkeit weiter bestehen. Herzog Wilhelm hatte sich – anders als sein Hannoverscher Verwandter Georg V. – zunächst neutral verhalten und sich nicht auf die Seite Österreichs gestellt, war jedoch in letzter Minute der preußischen Allianz beigetreten. Dennoch dauerte die politische Ungewissheit gegenüber dem dominanten Nachbarn Preußen und seinen Begehrlichkeiten in Norddeutschland an, vor allem im Falle der Thronfolge beim Tod des kinderlosen Herzogs von Braunschweig.

Nach dem welfischen Hausgesetz sollte die Nachfolge an die jüngere Linie des Gesamthauses, also die gerade aus ihrem Land vertriebene hannoversche Dynastie, übergehen. So sah es auch das braunschweigische Staatsgrundgesetz, die „Neue Landschaftsordnung“ vom 12. Oktober 1832 im

§ 14 vor, der die Regierungserbfolge in dem Sinne bestimmte, dass die jüngere Welfenlinie beim Aussterben der älteren Linie erbberechtigt war. Insofern erfüllte die Heirat lediglich die sowieso vorgesehenen Regularien und entschärfte einen brisanten politischen Streit im Reich und in Norddeutschland.