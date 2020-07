Nächster AfD-Landesparteitag findet in Braunschweig statt

Dana Guth, Vorsitzende des Landesverbands Niedersachsen der AfD gab am Freitag den Termin und den Schauplatz des nächsten Landesparteitags bekannt – am 12. und 13. September wird die AfD in der Millenium-Halle in Braunschweig tagen.

Der Parteitag wird am 12. und 13. September in der Millenium-Halle in Braunschweig stattfinden, der Vertrag mit den Betreibern sei schon geschlossen.

Zur Tagesordnung teilte Guth mit, dass die Wahl eines neuen Vorstands anstehe. Sie werde wieder kandidieren, jedoch gäbe es auch Gegenkandidaten.

red