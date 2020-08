Polizei Braunschweig stellt Autodieb auf der Autobahn 2

Einen Autodieb hat die Polizei dingfest gemacht. Nachdem sie nach eigenen Angaben bereits am 31. Juli zwei Autodiebe gestellt habe, sei es nun am Mittwoch gegen 3.10 Uhr auf der A 2 Höhe Flughafen zu einer weiteren Festnahme gekommen. Beamte des Polizeikommissariats Nord kontrollierten dort einen Audi Q5. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Wagen gerade in Bielefeld gestohlen worden war. Der Fahrer habe weder Schlüssel noch Papiere vorweisen können. Der 44-Jährige sei dem Haftrichter vorgeführt worden.

red