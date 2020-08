Hund bringt Braunschweiger zu Fall – verletzt

Ein 86-Jähriger ist – wie die Polizei jetzt mitteilt – bereits am 1. August beim Einkauf auf dem Wochenmarkt auf dem Altstadtmarkt verletzt worden. Ein Hund, der an einen Stuhl angebunden war, lief nach Angaben der Beamten einem anderen Hund hinterher. Dabei schleifte er den Stuhl mit sich. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich an Armen und Beinen. Zuvor hatte er einen Schlag gegen die Waden gespürt. Offensichtlich hatte der Stuhl ihn getroffen, heißt es im Polizeibericht. Eine Frau wurde ebenfalls verletzt. Auch sie wurde von dem Hund umgerissen.

Kurz nach dem Sturz meldete sich eine Frau mit einem Hund bei dem 86-Jährigen. Sie entschuldigte sich und gab ihm ihre Personalien. Als der Mann die Frau jetzt kontaktieren wollte, musste er feststellen, dass die Personalien falsch waren. Der Braunschweiger erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Polizei sucht nun nach der Frau, die ebenfalls durch den Hund zu Fall kam. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden: (0531) 476-3115).

red