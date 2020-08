Braunschweiger Polizei-Fahrradstaffel stellt Rotlichtsünder

Die Fahrradstaffel hat bei eine Verkehrskontrolle auf der Wolfenbütteler Straße am Donnerstag gegen 12.08 Uhr einen Radfahrer erwischt, der an einer Ampel am Friedrich-Kreiß-Weg das Rotlicht missachtete und weiter in den Bürgerpark fuhr. Die Beamten folgten dem Mann auf ihren Diensträdern und konnten ihn schnell einholen. Es handelte sich um einen 20-jährigen Braunschweiger. Dieser zeigte sich aggressiv und wollte sich nicht ausweisen.

Als er vom Rad stieg, um wegzulaufen, versuchten die Beamten ihn am Rucksack festzuhalten. Ein Riemen des Rucksacks riss und der 20-Jährige rannte weiter in den Park.

Die Beamten verfolgten und stellten ihn erneut. Um eine weitere Flucht zu verhindern, wurden dem Mann Handfesseln angelegt.

Die Beamten wiesen ihn darauf hin, dass er mit einer Bodycam aufgenommen werde. Aufgrund dieser Tatsache beruhigte er sich und wurde zur Feststellung seiner Identität zur nächsten Dienststelle gefahren. Gegen den 20-Jährigen wurden nun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Rotlichtverstoßes und der Personalienverweigerung eingeleitet.

red