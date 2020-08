400 Plätze an Biertischen darf der Kulturzelt-Verein unter Corona-Regeln vergeben.

Braunschweig. Ohne Zelt, aber mit überdachter Bühne und Biergarten startet das Team von „Kultur im Zelt“ am 2. September seine erste Freiluftsaison.

„Kultur im Park“ beginnt am Mittwoch im Braunschweiger Bürgerpark

Nur noch zwei Tage, dann startet „Kultur im Park“ – die Vorfreude bei Beate Wiedemann und ihrem Team ist riesig, wie der Kulturzelt-Verein mitteilt: „Der Aufbau ist seit Samstag in vollem Gange, und das Festivalgelände nimmt so langsam Form an.“ Man erkenne schon den Biergarten im Bürgerpark, und auch die Wettervorhersage sehe vielversprechend aus. Beste Voraussetzungen also für ein erstes Open-Air-Festival von „Kultur im Zelt“.

Vom 2. bis 20. September kommen Größen wie Gustav Peter Wöhler, Maybebop und Joche Malmsheimer. 400 Plätze an Biertischen darf der Verein unter Corona-Regeln vergeben. Los geht’s am Mittwoch, 2. September, mit Blues und Boogie Woogie von Axel Zwingenberger. Tickets für die meisten Veranstaltungen gibt es noch unter www.kulturimzelt.de.