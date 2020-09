Ein Schwerverletzter bei Lkw-Unfall auf der A2 Höhe Flughafen

Braunschweig. Nach einem Lkw Unfall auf der A2 ist der schwer verletzte Fahrer eines der beteiligten Fahrzeuge in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Auf der Autobahn 2 ist ein Lkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall in seinem Wagen eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Unfallort mitteilte, fuhr der Lkw auf einen vor ihn fahrenden anderen Laster auf.

Ein Lkw-Fahrer wurde bei den Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Die Wucht des Aufpralls drückte das Fahrerhaus des auffahrenden Lkw zusammen und klemmte den Fahrer ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Metallrahmen erst auseinanderziehen, um den Fahrer dann aus dem Wrack schneiden zu können.

Der Schwerverletzte wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.25 Uhr an der Abfahrt zum Flughafen in Fahrtrichtung Hannover. Die Feuerwehr Braunschweig sowie die Freiwillige Feuerwehr Bienrode waren an dem Einsatz beteiligt.

A2 in Richtung Hannover voll gesperrt

In Fahrtrichtung Hannover ist die A2 voll gesperrt. Gegen 16.30 Uhr staute sich der Verkehr circa 6 Kilometer bis zum Kreuz Braunschweig-Ost.

Auf der Gegenfahrbahn kam es etwas später ebenfalls zu einer Verkehrsstörung. Hier blieb ein Lkw liegen, ebenfalls an der Ausfahrt runter von der A2, jedoch in Fahrtrichtung Magdeburg.

Dieser Text wurde aktualisiert.

red