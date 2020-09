Unbekannter überfällt in Braunschweig einen Supermarkt

Braunschweig. Die Polizei sucht nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der am Dienstag einen Supermarkt an der Schöppenstedter Straße überfallen hat.

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 18.35 Uhr einen Supermarkt an der Schöppenstedter Straße überfallen. Er habe sich hinter dem Tresen an der Kasse zu schaffen gemacht, teilt die Polizei mit. Eine Verkäuferin habe er mit einer Pistole bedroht, um sie zu zwingen, die Kasse zu öffnen. Als Passanten nähergekommen seien, sei der Mann ohne Beute geflüchtet. Allerdings habe er auch zwei Passanten bedroht.

Per Rad sei er Richtung Steinweg geflüchtet, dann aber in einen Innenhof abgebogen. Der Hof habe weitere Zufahrten in verschiedene Richtungen, so dass sich hier die Spur verloren habe. Der Mann soll etwa 40 Jahre sein, 1,70 Meter groß. Er habe eine Mütze und eine grau-schwarz gemusterte Jacke getragen. Hinweise: (0531) 4762516.

