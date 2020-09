Fair statt Mehr: Veranstaltung in Braunschweig ist abgesagt

Braunschweig. Mit einem Markt der Möglichkeiten sollte am Samstag die Faire Woche 2020 in Braunschweig eröffnet werden. Doch daraus wird nichts.

Fair statt Mehr: Unter diesem Motto sollte am Samstag, 12. September, mit dem „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Kohlmarkt die Faire Woche 2020 in Braunschweig offiziell eröffnet werden. Doch nun ist die Veranstaltung abgesagt worden. „Es gibt Bedenken hinsichtlich des Infektionsschutzes seitens des Gesundheitsamts“, teilt der Verein Fair in Braunschweig am Freitag mit.

Veranstaltung auf dem belebtesten Platz der Stadt

Hintergrund sei, dass die Veranstaltung in der publikumsstärksten Zeit auf dem belebtesten Platz der Innenstadt stattfinden sollte. Daher habe das Amt Bedenken, dass trotz Hygienekonzepts Mindestabstände nicht sicherzustellen seien.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Ferner führe die Veranstaltung insgesamt zu einer weiteren Reduzierung der Verkehrsflächen auf dem Kohlmarkt und damit auch zu einer Verdichtung der Publikumsströme.

Fair statt mehr. Dieser Satz steht für Wandel und Aufbruch in Zeiten von Krisen. Er ist das Motto diesjährigen Fairen Woche 2020 in Braunschweig, die das Veranstaltungsbündnis Faire Woche Braunschweig in diesem Jahr bereits zum 5.ten Mal veranstaltet. Foto: oh

„Wir haben Verständnis für diese Entscheidung. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing haben wir Alternativen besprochen. Jedoch haben wir uns nach gründlicher Überlegung entschieden, in diesem Jahr nicht auf dem Kohlmarkt präsent zu sein und anstatt dessen doppelt so viel Energie in die anderen Veranstaltungen im Rahmen der Fairen Woche 2020 in Braunschweig, wie die open.fair, der 1. Fair Trade Kongress in Braunschweig am 25. September zu stecken“, erklärt Anna-Katharina Thiel, Eine Welt-Promotorin in Braunschweig.

Alternativ kann nun Präsenz gegen AfD-Parteitag gezeigt werden

Darüber hinaus, so heißt es abschließend in der Mitteilung, biete die Entscheidung auch die Möglichkeit, unsere Stimme und Präsenz gegen den AfD-Landesparteitag am Samstag und gegen rassistisch, nationalistisch und menschenverachtenden Politik der AfD und für eine demokratische und solidarische Gesellschaft, einzusetzen.

red