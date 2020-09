Braunschweig diskutiert über die Wiedervereinigung

Auch die früheren Oberbürgermeister Willi Polte (Magdeburg, vorn) und Gerhard Glogowski (Braunschweig) diskutieren am 2. Oktober in der Stadthalle.

Braunschweig. Am 2. Oktober kommen in der Stadthalle Zeitzeugen zu Wort. 200 Besucher können sich dafür bei der Stadt anmelden.

Anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten am 3. Oktober findet am Freitag, 2. Oktober, ab 16.30 Uhr im Großen Saal der Stadthalle am Leonhardplatz eine Diskussionsveranstaltung mit Zeitzeugen aus Politik und Gesellschaft statt. Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich dazu anmelden.

red