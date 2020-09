Braunschweig. Am Sonntagmorgen ist ein Auto ins Schleudern geraten. Die Bergungsarbeiten dauern an, die Tangente Richtung Wolfenbüttel ist gesperrt.

Am Sonntagmorgen ist ein Auto auf der A39 in Fahrtrichtung Wolfsburg ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Wie die Polizei mitteilt, ist die Verbindung zur A36 in Richtung Wolfenbüttel aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.

Die Bergungsarbeiten dauern an

Ein Abschlepper und ein Rettungswagen seien zur Unterstützung angefordert. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

Wir aktualisieren diesen Text.

red