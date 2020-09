Auto im Gleisbett – Braunschweiger Polizei sucht Zeugen

Braunschweig. Für eine 19-Jährige endete in der Nacht zu Samstag eine Autofahrt im Gleisbett. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich in der Nacht zu Samstag gegen 2.45 Uhr in der Donaustraße ereignet hat. In Höhe der Lechstraße kam laut Polizeibericht eine 19-jährige Braunschweigerin mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und landete im Gleisbett. Das Fahrzeug kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass die Fahrerin alkoholisiert war und vermutlich auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Weil es bezüglich des Unfallhergangs noch offene Fragen gibt, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter (0531) 476-3935 zu melden.

