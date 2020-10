BZ-Filmpremiere zeigt „Gott, Du kannst ein Arsch sein“

Nach dem Erfolgsfilm „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ folgt mit „Gott, du kannst ein Arsch sein!“ nun die deutsche Antwort. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Frank Pape, der darin die wahre Geschichte seiner Tochter Steffi und ihrer letzten Tage erzählt. Die BZ-Filmpremiere zeigt das Drama am Mittwoch, 7. Oktober, ab 20 Uhr im Astor-Filmtheater in Anwesenheit von Regisseur André Erkau.

Es handelt sich um eine bildgewaltige Liebeserklärung an das Leben – und um eine zutiefst bewegende, tragikomische Reise. Steffis (Sinje Irslinger) Leben könnte nicht schöner sein: Sie ist 16 Jahre jung, hat einen tollen Freund, den Schulabschluss in der Tasche und eine Ausbildungsstelle als Polizistin in Aussicht. Die Abschlussfahrt soll nach Paris gehen. Doch dann erhält sie unerwartet eine niederschmetternde Diagnose: Krebs. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit zum Leben.

Steffis Eltern (Til Schweiger und Heike Makatsch) versuchen, sie zu finden. Foto: UFA Fiction

Ihre Eltern sind erschüttert, ratlos, gelähmt. Sie verbieten ihr die Reise nach Paris – Steffi soll sofort mit der Chemotherapie beginnen. Der Bus nach Paris fährt ohne sie… Genau jetzt tritt Zirkusartist Steve (Max Hubacher) in Steffis Leben. Er hat einen Führerschein und bietet an, sie kurzerhand nach Paris zu fahren. Mit geklautem Auto, ohne Geld und verfolgt von den besorgten Eltern (Til Schweiger und Heike Makatsch) brechen die beiden zu einem außergewöhnlichen Roadtrip auf: Im Nordseewind fliegen, auf Kühen reiten, oder Snowboardfahren im Hochsommer – angetrieben von unbändiger Lebenslust stürzt sich Steffi in ein unglaubliches Abenteuer.