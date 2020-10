Die Täter kamen vermutlich in der Nacht zu Donnerstag.

Braunschweig. Betroffen ist ein Laden an der Güldenstraße. Mehrere hundert Euro fehlen. Die Polizei ermittelt.

Einbrecher stehlen Bargeld aus Geschäft in Braunschweig

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in ein Geschäft an der Güldenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie Geld gestohlen. Als der Geschäftsinhaber am Donnerstag zu seinem Laden gekommen war und die Türen aufschließen wollte, hatte er zunächst die lediglich angelehnte statt verschlossene Eingangstür entdeckt.

Die Einbrecher hatten sie vermutlich in der Nacht aufgebrochen und sich so Zugang zu den Verkaufsräumen verschafft. Der Kassenbereich und die rückwärtigen Räume sind von den Tätern nach Bargeld durchsucht worden. Sie entwendeten schließlich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

red