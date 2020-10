Die Okerbrücke in Leiferde ist seit mehr als vier Jahren für den PKW-Verkehr gesperrt.

Bau der Okerbrücke in Braunschweig-Leiferde verzögert sich weiter

Seit Juni 2016 ist die marode Okerbrücke in Leiferde für den KFZ-Verkehr gesperrt. Und eigentlich sollten die Bauarbeiten Mitte 2020 beginnen, damit die Brücke Ende 2021 fertig ist. So hieß es noch Ende 2018, als die neue Brücken-Variante, die sogenannte Südtrasse, beschlossen wurde. Der Leiferder Brückenbau wird aber zu einer Hänge-Partie – und das ärgert vor allem die Autofahrer. Denn: Sie müssen seit mehr als vier Jahren einen Riesenbogen über die Okerbrücke in der Berkenbuschstraße fahren, um nach Stöckheim zu gelangen.