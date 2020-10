Aktion „Päckchen für Braunschweig“ findet auch dieses Jahr statt

Die Weihnachtsaktion „Päckchen für Braunschweig“ für bedürftige Kinder in der Stadt wird es trotz Corona auch in diesem Jahr geben. Das hat das Organisationsteam jetzt angekündigt. Die Aktion gibt es schon seit vielen Jahren in Braunschweig: Bürger füllen Schuhkartons mit kleinen Geschenken im Wert von 10 bis 15 Euro, verpacken den Karton schön – und kurz vor Weihnachten werden die Päckchen an bedürftige Kinder in Braunschweig verteilt.

Die Organisatoren können diesmal auf neue Lagerräume im Schloss-Carree zurückgreifen. Die Ehrenamtlichen arbeiten eng mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden zusammen, die in der Regel auch die Verteilung der Päckchen übernehmen. Annahmestart wird Anfang November sein. Nähere Infos folgen in Kürze unter www.päckchen-für-braunschweig.de. Im vergangenen Jahr konnten 3520 Päckchen ausgegeben werden.