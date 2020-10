Koffer-Mord: Kriminalfall aus Braunschweig heute im TV

Einen Lederkoffer mit den fehlenden Leichenteilen hatte der Beschuldigte in einem Dornengestrüpp am Sportplatz Kälberwiese versteckt. Bettina Goehl suchte mit Hündin Asta danach – erfolgreich.

Unter dem Titel „Die Spur der Maden“ zeigt RTLNitro am Samstag, 3. Oktober, um 21.05 Uhr in der Doku-Reihe „Anwälte der Toten“ einen dramatischen Fall aus Braunschweig: Im Mai 2008 waren im Keller eines Mehrfamilienhauses am Cyriaksring Leichenteile gefunden worden. Sie lagen in Plastiktüten verpackt in einem blauen Koffer. Aufgrund einer Madenspur und einer auffälligen Tätowierung am Torso konnten die Ermittler die Identität der Leiche schnell klären – eine 48 Jahre alte Frau.

Ihr Lebensgefährte (42) hatte damals nach kurzer Zeit gestanden, seine Freundin erschlagen, zerstückelt und in zwei Koffer verpackt zu haben. Einen Koffer mit dem Torso, dem Kopf und Arme fehlten, hatte der Hausmeister des Wohnhauses der Frau im Keller entdeckt, nachdem sich Bewohner über den üblen Geruch sowie Maden im Kellerflur beschwert hatten. Erst zwei Monate nach der Tat wurde die Leiche gefunden Den zweiten Koffer mit dem Kopf und den Beinen der Frau entdeckte schließlich ein Leichenspürhund der Polizei auf einem Brachgelände neben dem Sportverein Kälberwiese – Der Beschuldigte hatte damals bei der Vernehmung erklärt, er habe die Frau im Streit während eines Trinkgelages Mitte März erschlagen und später in ihrer Wohnung zerstückelt. Er wurde letztlich wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Zugleich ordnete die Kammer die Unterbringung des alkoholkranken Mannes in einer Entziehungsanstalt an. Das Gericht schloss damals einen Tötungsvorsatz aus Unsere Gerichtsreporterin Bettina Thoenes schrieb damals: „Am Ende dieses Falls steht eben kein kaltblütiger Mord oder – wie angeklagt – Totschlag durch Unterlassen. Da steht ein Faustschlag ins Gesicht, der nicht zu rechtfertigen ist, aber auch nicht töten sollte. Einen Tötungsvorsatz schließt das Gericht nach der Beweisaufnahme aus.“ Mindestens eine Flasche Wodka hatte der Mann zur Tatzeit intus und galt daher als vermindert schuldfähig. „Hier ist ein Mensch einen völlig sinnlosen Tod gestorben“, so der Vorsitzende Richter damals. Im Streit um Alkohol hatte der Mann der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sie erlitt einen Nasenbein- und Kieferbruch. Eine Hirnschwellung führte vermutlich zum Tod. Richter: Er wollte nicht ihren Tod, er wollte seine Ruhe haben „Der Lebensgefährte hatte ihr nach dem Schlag noch Tee gegeben und ihr geschwollenes Gesicht gekühlt“, heißt es im damaligen Bericht weiter. „Er meinte, sie schliefe, hatte ihr den Rücken zugewandt und schaute fern. Er wollte nicht ihren Tod. Er wollte seine Ruhe haben. Ihre letzten Lebensgeräusche hat er als Schnarchen wahrgenommen.“ Der Richter sagte damals: „Leise und unbemerkt starb sie in diesem Augenblick – wie vieles in ihrem Leben unbemerkt blieb.“ Die Frau sei aus einem bürgerlichen Leben in die Alkoholsucht abgerutscht. Tagelang blieb der Angeklagte bei der Toten. „Bis es nicht mehr ging und er nach einem Weg suchte, sie unbemerkt fortzuschaffen“, wie unsere Reporterin festhielt. „Aus Angst vor dem Knast, wie er erklärte.“ Mehr über Kriminalfälle aus unserer Region können Sie in unserer großen Crime-Serie nachlesen.