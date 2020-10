Die nächste Braunschweiger Schule ist von Corona betroffen

Die meisten Schüler kommen in diesem Fall aus der Region.

Die Meldungen neuer Corona-Fälle in Schulen reißen nicht ab: Wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilt, hat sich ein Schüler der Heinrich-Büssing-Schule mit Covid-19 infiziert. Mit den 13 Schülerinnen und Schülern seiner Klasse sowie zwei Lehrern werde kurzfristig geklärt, ob sie als K1- oder als K2-Personen gelten und gegebenenfalls getestet werden müssen – also ob sie engen Kontakt zum dem Infizierten hatten oder nicht.