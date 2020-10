Die Stadt Braunschweig wertet das Ringgleis im Westlichen Ringgebiet auf. An der Brücke Münchenstraße steht ein spektakulärer Umbau bevor. Die sogenannte Graffiti-Brücke wird ein ganz neues Gesicht erhalten.

Die Politik hat mittlerweile grünes Licht gegeben, damit nun die Detail-Planung und die Ausschreibung der Arbeiten beginnen können. Es werden Kosten von 229 000 Euro erwartet. Weil die Graffiti-Brücke jedoch im Fördergebiet Sozial Stadt liegt, werden sich Bund, Land und Stadt die Kosten teilen.

Anlass der Umplanung war: Die Unterführung galt als sogenannter Angst-Raum, da die Beleuchtung dort momentan außerordentlich schlecht ist. Außerdem: Die Brücke ist auch Treffpunkt der Graffiti-Sprayer. Ihre Kunst auf Zeit soll künftig buchstäblich in ein besseres Licht gesetzt werde. An den Wänden werden darum acht große Strahler angebracht, die für Beleuchtung sorgen.

Zusätzlich wird es eine Treppe geben, die das einfache Queren von der einen zur anderen Seite möglich macht. Die Brücke soll Treffpunkt werden. Fahrradständer werden zusätzlich aufgestellt.

Lichtblumen werden bis zu zehn Meter hoch

Unübersehbare Attraktion werden jedoch riesige Installationen sein, die Florian Holik „Lichtblumen“ nennt. Er hat gemeinsam mit Prof. Uwe Brederlau einen Wettbewerb zum Umbau der Brücke gewonnen. Vorgesehen ist: Fünf dieser Lichtblumen werden eine Höhe von fünf Meter haben. Eine dieser Blumen wird wie ein Kronleuchter, so nennt sie das Büro Brederlau+Holik, von der Decke der Brücke hängen. Drei weitere Lichtblumen werden sogar zehn Meter hoch und damit höher als die Brücke selbst sein. Die Installation wird man von der Münchenstraße aus sehen.

Ob sich die Kronleuchter-Idee umsetzen lässt, ist noch nicht gänzlich klar. Die Brücken-Decke selbst darf nicht angebohrt werden. Ob vorhandene Löcher, die von der einstigen Schalung der Brücken stammen, zum Befestigen des Kronleuchter genutzt werden dürfen, wird zurzeit noch von Statikern geprüft.

Das Gewicht der Lichtblumen wird freilich vergleichsweise gering sein. Sie werden aus leichtem Spezial-Kunststoff gefertigt. LED-Bänder an den Rändern werden den Kunststoff leuchten lassen. Bei der Beleuchtung wurde auf Insektenschutz geachtet. Als weitere Besonderheit der Lichtblumen ist vorgesehen, dass nachts ihre Kontoren für Bodengrafiken auf den Fußwegen und auf dem Ringgleis selbst sorgen. Der Fahrbahn-Bereich muss aus Sicherheitsgründen ausgespart werden.

Behinderten-Beirat setzt Rampe durch

Die Ursprungsplanung wurde mittlerweile noch an einigen Stellen überarbeitet. Die kleine Gedenkstätte, die an den bislang immer noch nicht aufgeklärten Unfall-Tod eines 17-Jährigen erinnert, bleibt erhalten. Während der Bauzeit, so versichert die Verwaltung, werde die Gedenkstätte geschützt.

Zudem wurden Wünsche des Behinderten-Beirats aufgenommen: An der Brücke wird eine Rampe beginnen, die hinab zur Straße Am Westbahnhof führt. So soll die Erreichbarkeit der Graffiti-Brücke, in Gegenrichtung aber auch von Kufa-Haus/Westand sowie des Naturdenkmals Jödebrunnen verbessert werden. Die Arbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen.