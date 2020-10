Zwei ehemalige Bahnstationen im Braunschweiger Stadtgebiet werden wieder ans Netz angeschlossen. Noch in diesem Monat sollen die Planungsaufträge vergeben werden, damit nach mehr als 40 Jahren wieder Züge in Bienrode und in Leiferde halten.

Mit Millionen-Aufwand soll rückgängig gemacht werden, was vor mehr als 40 Jahre eine gute Idee schien: In ganz Niedersachsen wurde damals Strecken stillgelegt und Bahnhöfe geschlossen. Nun will das Land Niedersachsen diese Entwicklung dort umkehren, wo sich nach heutigen Maßstäben der Schienenverkehr rechnet. Im Jahr 2015 wurde das geprüft. Nun soll tatsächlich gebaut werden.

Regionalzüge sollen häufiger fahren

Beabsichtigt ist das schon ewig. Mittlerweile ist jedoch die Finanzierung gesichert. Land, Bahn und Regionalverband Großraum Braunschweig übernehmen die Kosten. Es baut die Bahn. Detlef Haßelmann, Planer für Schienenpersonennahverkehr beim Regionalverband, ist an der Planung beteiligt. „Es wurde vorab geprüft: Werden neue Bahnhöfe in Leiferde und Bienrode die Erwartungen erfüllen? Die Antwort war ein klares Ja.“ Es fahren heute mehr Züge als zur Zeit der Schließung. Zudem will der Regionalverband den Takt der Regionalbahnen von 60 auf 30 Minuten verkürzen. Mehr Bahnhöfe heißt: Das Verkehrsmittel Eisenbahn gewinnt an Attraktivität.

In Bienrode soll der Weg zwischen Bus und Eisenbahn sehr kurz werden. Foto: Jürgen Runo

In Bienrode benötigt man mittlerweile eine gehörige Portion Fantasie, um zu glauben, dass dort noch im Jahr 1977 Züge hielten. Im Grunde erinnert nichts mehr an den einstigen Bahnhof. Doch das soll sich bald ändern. Haßelmann berichtet, es sei bereits ein Planungsbüro ausgewählt worden, das den Bahnhofsbau vorbereiten soll.

Obwohl es in Bienrode nur ein einziges Gleis gibt, werden Kosten von 1,5 Millionen Euro erwartet. Auch auf die Stadt Braunschweig kommen Kosten zu. Haßelmann: „Der Bahnhof muss an das Bus-Netz angeschlossen werden.“ Der Haltepunkt Bienrode werde die Möglichkeit bieten, zum Beispiel die Unternehmen und Forschungseinrichtungen am Flughafen bequemer als bislang zu erreichen.

Kurzer Weg zwischen Bus und Bahn

Die Herausforderung in Bienrode sei: „Eine ideale Lösung wäre es, wenn die Busse direkt an der Rückseite des Bahnsteigs halten könnten.“ Nur ein paar Meter trennen dann die Türen von Bussen und Eisenbahnen.

Ob das allerdings klappen wird, sei noch unklar. Haßelmann verweist darauf, dass der Platz dafür äußerst knapp sei. Nur eine Kombi-Haltestelle werde das überhaupt möglich machen. Gelöst werden müsse auch noch die Frage, wo ein Parkplatz für Fahrgäste angelegt werden soll, die mit dem Auto kommen. Eine erste Prognose geht davon, dass etwa 750 Fahrgäste täglich den Bahnhof Bienrode nutzen werden.

Verbindung zu den Radschnellwegen

In Leiferde sollen beide Gleisstrecken Bahnsteige bekommen. Foto: Jürgen Runo

In Leiferde ist dies anders. Der letzte Zug hielt dort zwar im Jahr 1976. Doch daran erinnert nicht nur eine Info-Tafel, sondern auch ein Tunnel, der unter den Gleisen verläuft. In Leiferde geht die Prognose von etwa 500 Fahrgästen täglich aus. Wobei die Kosten ungleich höher als in Bienrode sind. Es geht um etwa fünf Millionen Euro. Haßelmann sagt dazu: „Dort teilen sich die Strecken Richtung Wolfenbüttel und Salzgitter. Es geht also um vier Bahnsteige.“

Allerdings habe der Standort einen großen Vorteil, so der Planer des Regionalverbandes: „Es bietet sich an, die geplanten Radschnellwege, die Braunschweig mit Salzgitter und Wolfenbüttel verbinden sollen, mit der Eisenbahn in Leiferde zu verknüpfen.“

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Wie der Bau der Bahnhöfe selbst auch. Beim Regionalverband wird damit gerechnet, dass demnächst zwar die Phase der Entwurfsplanung beginnen wird. Das komplizierte Planfeststellungsverfahren werde sich wohl aber bis in die Jahre 2023/24 ziehen. Angesichts der Kosten müsse anschließend eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Wahrscheinlich ist, dass der Baubeginn im Jahr 2025 oder 2026 erfolgt.