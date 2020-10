Polizei Braunschweig fahndet nach Trickbetrügerinnen

Es war im Herbst 2019, als zwei Frauen eine damals 66-Jährige derart täuschten, dass sie ihnen eine fünfstellige Bargeld-Summe aushändigte. Am Telefon hatte ihr eine der Frauen erzählt, sie sei die Freundin ihres Sohnes. Für ein Überraschungsgeschenk benötige sie finanzielle Unterstützung.

Betrügerin behauptet, sie brauche Geld für ein Geschenk

Die Frau wurde am Telefon gedrängt, dann wurde ihr geschmeichelt und sie unter Zeitdruck gesetzt, bis sie schließlich eine große Menge an Bargeld bei der Bankfiliale abhob. Eine angebliche Bekannte der Anruferin holte das Geld noch am selben Tag ab. Am Folgetag dann ein ein weiterer Anruf mit der Bitte um Geld, und die Frau ließ sich ein zweites Mal dazu drängen, Geld abzuheben.

Bankmitarbeiterin erkennt den Trickbetrug

Eine Bankmitarbeiterin hinterfragte die Sache dann aber, Die Polizei wurde verständigt. Ein Strafverfahren wegen Trickbetrugs läuft. Das Amtsgericht hat nun einen Beschluss zur Veröffentlichung eines Phantombilds erlassen.

Dieses zeigt die Abholerin des Geldes. Die Verdächtige wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt, 1,60 Meter groß, korpulent, gedrungen, rundes Gesicht mit Pausbacken, dunkler Teint, dunkle wellige Haare, dunkle Augen und kräftige Augenbrauen und ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild. Die Anruferin indes hat niemand gesehen – der Stimme nach zu urteilen, solle diese aber deutlich junger als die Abholerin sein.

Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig, (0531) 476-2516.

red