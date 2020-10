Eine spontane Radfahrer-Demo hat Mittwochmittag am Johannes-Selenka-Platz begonnen. Braunschweiger Umweltschützer wollen bis Freitag um 16 Uhr aus Protest gegen den Ausbau der Autobahn 49 bei Marburg mit ihren Fahrrädern um den Ring fahren und für eine Verkehrswende demonstrieren.

Der Start fand um 12.05 Uhr statt, um deutlich zu machen: „Es ist nicht fünf vor, sondern fünf nach Zwölf. Die Anstrengungen für mehr Klimaschutz müssen erhöht werden“, so Mitorganisatorin Karla Hilmer. Bei Marburg gehe es darum, dass für die Autobahn Bäume des 300 Jahre alten Dannröder Waldes gefällt werden sollen.

Kundgebung vor dem Schloss geplant

Aus Protest dagegen werden die Umweltschützer nun ihre Kreise auf den Radwegen des Braunschweiger Rings ziehen. Hilmer sagt: „Wer will, kann sich uns anschließen. Wo wir gerade im Stadtgebiet unterwegs sind, findet man im Internet unter dem Suchbegriff critical maps.“ Ob auch nachts gefahren wird, stehe noch nicht fest. Eine Kundgebung soll es Freitag um 16 Uhr auf dem Schloss-Platz geben.

Die Braunschweiger Aktion. so Hilmer, stehe in Zusammenhang mit der Aktionswoche der Umweltschützer von Extinction Rebellion, die noch bis Sonntag in Berlin demonstrieren wollen.