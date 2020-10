Warme Wollsocken für Braunschweigs Obdachlose

Im heißesten Sommer sitzen Ute Krüger und ihre Mitstreiterinnen im Schatten und stricken warme Wollsocken, Mützen und Schals. Das ganze Jahr über sind sie aktiv, denn sie wissen: Irgendwann kommt der Winter! Jetzt ist es bald soweit, und die „Okerstricker“ sind vorbereitet: Diese Woche überreichten sie im Tagestreff Iglu ihre selbstgestrickte Ware für obdachlose und bedürftige Menschen.

In großen Kisten stapelte sich die Wollware auf dem Tisch. Ute Krüger zählt auf: „241 Paar Socken, 69 Schals und Loops, 51 Mützen, 20 Paar Handschuhe, 6 Paar Stulpen, 2 Stirnbänder, 3 Tücher, 1 Decke und 2 Rollkragen.“ Die Mitarbeiter des Tagestreffs verteilen die Sachen in den nächsten Wochen, wenn die Temperaturen weiter sinken, an ihre Gäste. „Die freuen sich immer über wärmende Kleidung für den Winter, insbesondere über Kopfbedeckungen und Socken“, sagt Sozialarbeiterin Barbara Horn.

22 Frauen lassen die Nadeln klappen

Der Tagestreff Iglu ist Teil der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten. Hier bekommen obdachlose und von Armut betroffene Menschen Frühstück und ein warmes Mittagessen, können sich ausruhen, die Waschmaschine und den Trockner nutzen oder duschen. „Wegen Corona dürfen sich zurzeit maximal fünf Personen gleichzeitig in den Räumen aufhalten“, erklärt Barbara Horn. Im Schnitt seien es deshalb statt der üblichen 65 nur rund 35 Gäste am Tag. „Vorrang haben derzeit die, die kein Dach über dem Kopf haben, die also am stärksten betroffen sind“, erklärt sie.

Die „Okerstricker“ haben sich im März 2019 neu gegründet, die Vorläufer aber reichen bis in das Jahr 2017 zurück. Zuletzt ist die Zahl der Strickerinnen deutlich gestiegen: Vor einem Jahr waren es acht Frauen, jetzt sind es 22, die regelmäßig in ihrer Freizeit die Nadeln klappern lassen. In unregelmäßigen Abständen treffen sie sich am Mittwochnachmittag: Sie stricken gemeinsam, tauschen sich aus, liefern fertige Strick- und Häkelteile ab und nehmen neue Wolle in Empfang.

Mützchen für Neugeborene im Krankenhaus Marienstift

„Die Wolle bekommen wir aus Wollspenden von Privatleuten und manchmal auch von Wollgeschäften“, erzählt Ute Krüger. Am besten geeignet ist Sockenwolle mit einem Wollanteil von 75 Prozent. „Die Socken müssen strapazierfähig sein, und man muss sie gut in der Waschmaschine waschen können“, erklärt die Ehrenamtliche. Geldspenden dürfen die „Okerstricker“ nicht annehmen, da es sich weder einen eingetragenen Verein noch um eine gemeinnützige Einrichtung handelt.

Neben dem Tagestreff Iglu in der Wilhelmstraße werden auch weitere Anlaufstellen für Wohnungslose von den „Okerstrickern“ beliefert, etwa die Unterkunft An der Horst. In diesem Jahr waren die fleißigen Strickerinnen zudem für Neugeborene im Einsatz: Sie haben mehr als 200 Mützen und 70 Paar Söckchen für das Krankenhaus Marienstift gestrickt. „Wir haben eine stolze Oma in der Runde, die hat den Bedarf gemeldet und den Kontakt hergestellt“, berichtet Krüger. Die älteste Okerstrickerin ist übrigens 88 Jahre alt. „Zwei Frauen aus unserer Runde leben im Seniorenheim. Sie sind unheimlich fleißig und sehr froh, eine sinnvolle Tätigkeit zu haben“, so Krüger.

Infobox:

- Die „Okerstricker“ freuen sich über Wollspenden. In der „Wollboutique“ in Braunschweig sowie bei „Wollrausch“ und „Zickzack“ in Wolfenbüttel steht eine Box für Wollspenden bereit.

- Kontakt: okerstricker.braunschweig@web.de