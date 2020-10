Daniela Kühl ist neue Leiterin des Polizeikommissariats Süd

Für das Polizeikommissariat Süd ist es eine Premiere: An der Spitze von Braunschweigs größtem Kommissariat, das für rund 130.000 Menschen von Kanzlerfeld bis Rautheim zuständig ist, steht erstmals eine Frau. Polizeirätin Daniela Kühl hat zum 1. Oktober das Amt von Jörn Paulsen übernommen, der bereits seit Frühjahr die Leitung des Technikdezernats der Polizeidirektion Braunschweig innehat. Stellvertretender Leiter bleibt Hans-Christian Singer, der in der Zwischenzeit kommissarisch die Dienststelle mit mehr als hundert Kollegen leitete.

Für die Kollegen ist es ein vergleichsweise schneller Wechsel. Nachdem Paulsens Vorgänger Walter Gaus die Dienststelle 13 Jahre lang geleitet hatte, stellt sich Paulsen bereits nach drei Jahren neuen Herausforderungen. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte Paulsen am Donnerstag am Rande einer Feierstunde anlässlich der Amtsübergabe. Er habe im Polizeikommissariat Süd ein Team angetroffen, das ihm den Einstieg leicht gemacht habe. „Wenn es Probleme gab, dann haben wir sie immer gemeinsam gelöst.“

Erst Krankenschwester, jetzt Polizeirätin

Braunschweigs Polizeipräsident Michael Pientka bedankte sich bei Paulsen für sein bisheriges Engagement und wünschte ihm viel Erfolg in einem der vier bedeutenden Felder, die die Polizei zukunftsfähig aufstellen sollen. Neben der Kernaufgabe Sicherheit, der Arbeitswelt mit der Organisation der Einsatzkräfte sowie den Finanzen, sei die Technik „ein extrem wichtiger Bereich“. Paulsen wird im Technikdezernat auch dafür verantwortlich sein, eine Regionalleitstelle aufzubauen. Die Einsatzleitstellen von Gifhorn, Wolfsburg, Salzgitter, Goslar und Braunschweig sollen in Braunschweig zentralisiert werden. Notrufe beispielsweise sollen in Zukunft zentral dort empfangen werden. Ab Sommer 2021 soll die zentrale Leitstelle laut Paulsen sukzessive Aufgaben übernehmen.

Daniela Kühl übernimmt die Leitungsverantwortung nach ihrem Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei. Vor 15 Jahren ist die heute 42-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn in den Dienst der Polizei Niedersachsen eingetreten. Für den Polizeidienst interessiert hatte sie sich aber schon sehr viel früher. Nach der Schule machte sie ein Praktikum bei der Polizei, entschied sich dann jedoch für eine Ausbildung im Gesundheitswesen. Fünf Jahre arbeitete sie danach als Krankenschwester in einem Krankenhaus in Salzgitter. Aber der Wunsch, zur Polizei zu gehen, ließ sie nicht los. Sie startete erneut, war lange im Einsatz- und Streifendienst tätig, zuletzt übernahm sie Führungs- und Personalverantwortung in der Polizeistation Weyhausen, zusammen mit einem anderen Kollegen in Teilzeit. Pientka sagt: „Das war das erste Mal bei der Polizei Braunschweig, dass jemand in Teilzeit führt. Und das hat gut funktioniert.“

Führung in Teilzeit

Mit Teilzeit, allerdings nur um wenige Stunden Wochenarbeitszeit reduziert, geht es auch im Kommissariat Süd weiter. „Die Familie bestimmt den Tagesablauf“, sagte die Mutter zweier Kinder. Das gelte für sie ebenso wie für ihren Mann Thorsten Kühl, der das Polizeikommissariat Peine leitet. Kühl bedankte sich bei vielen Kollegen, die ihr auf ihrem bisherigen Weg bei der Polizei geholfen haben. „Ich hatte mit zwei kleinen Kindern nie das Gefühl, dass das beruflich ein Problem sein könnte“, sagte Kühl.

Axel Werner, Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig sagte: „Ich freue mich, dass wir die Leitung des Polizeikommissariats Süd nach dem Weggang von Herrn Paulsen jetzt wieder neu besetzen konnten und ganz besonders, dass mit Frau Kühl nach längerer Zeit wieder eine Kollegin die Leitung einer unserer Dienststellen übernommen hat.“