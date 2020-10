Braunschweig. Mehrere Krähen sind gestorben. Die Fundstelle war am Bohlweg Ecke Georg-Eckert-Straße. Die Polizei warnt Eltern mit Kindern sowie Tierhalter.

Krähen tot – Hinweis auf Gift in der Braunschweiger Innenstadt

In der Innenstadt wurden am Donnerstagmittag mehrere verendete Krähen aufgefunden: Drei tote Tiere lagen im Bereich Bohlweg / Georg-Eckert-Straße in der Nähe eines Baumes, wie die Polizei mitteilt.

Unterhalb des Baumes waren die kleinen Steine stellenweise rötlich verfärbt. Der Tierschutz wurde umgehend verständigt. Gleiche Beobachtungen waren im Bereich Magnitor und Steinweg festzustellen.

Feuerwehr hat die Stellen gereinigt

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei der roten Substanz um Rattengift oder eine ähnliche, für Tiere schädliche Substanz handeln könnte. Die Feuerwehr Braunschweig habe die Fundstellen gereinigt. „Eine Probe der rotverfärbten Steine wurde gesichert und ein Verfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet“, so die Polizei.

Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass auch an anderen Stellen giftige Stoffe ausgelegt wurden, werden vor allem Eltern mit kleinen Kindern, aber auch Tierhalter gebeten, besonders darauf zu achten, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe vom Boden aufgenommen werden.

red