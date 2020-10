Braunschweiger retten mehr als 600 Kilo Äpfel vorm Vergammeln

Mit so vielen Äpfel hatte Sascha Beil von der mobilen Mosterei Most Wanted nun wirklich nicht gerechnet. 100 Kilogramm vielleicht, aber gleich das Sechsfache? Und als er diese Zahl gestern am frühen Nachmittag im Stadtgarten Bebelhof nannte, waren noch gar nicht alle Äpfel gewogen. Da kam gleich der nächste mit einem vollbepackten Lastenrad angefahren. Rund 120 Braunschweiger haben beim 1. Braunschweiger Apfeltag mitgemacht. Es ist eine Aktion des Stadtgartens Bebelhof, der vor fünf Jahren auf Initiative der Volkshochschule Braunschweig in Kooperation mit der Stadt Braunschweig ins Leben gerufen wurde.

Die Idee hinter dem Aktionstag: Die rund 140 Apfelbäume entlang des Kleine-Dörfer-Radwegs, die auf städtischem Boden stehen und deren Obst in der Regel nicht geerntet wird, nutzbar machen. Ute Koopmann, Programmbereichsleiterin bei der VHS Braunschweig, sagte: „Mit tut es immer in der Seele weh, zu sehen, wie viel Obst am Straßenrand vergammelt.“ Schon seit drei Jahren biete der Stadtgarten das Format „Mundraub-Fahrradtour“ an, geführte Radtouren, bei denen einmal im Monat essbare Pflanzen im öffentlichen Raum gesammelt werden. Nachdem im vergangenen Jahr im Stadtgarten dann erstmals die mobile Mosterei zu Besuch war, sei der Wunsch nach einem größeren Projekt entstanden.

Im kommenden Jahr soll der Apfeltag wiederholt werden

Und das fand Partner, Förderer und viel Anklang. Mehr als 200 Menschen kamen gestern in den Stadtgarten, in dem neben dem Mosten der gesammelten Äpfel Kinder mit viel Muskelkraft ihren eigenen Saft pressen konnten und eine Pomologin die Sorten mitgebrachter Äpfel bestimmte. Derweil trudelten die Radfahrer der vier geführten Radtouren in dem Gemeinschaftsgarten ein. Unterstützt wurden sie auf ihren Wegen vom ADFC und der Critical-Mass-Gruppe, die wie Uli Gantenberg vom ADFC Braunschweig die besten und schönsten Wege ab der großen Straßen kennen, die zum Stadtgarten Bebelhof führen. Heinrich, der Lastenlöwe, unterstützte mit Lastenrädern. Von dem vor Ort gepressten Saft bekam jeder Teilnehmer eine Flasche. Was übrig bleibt, werde für Veranstaltungen des Stadtgartens verwendet, so Koopmann.

Beim ersten Apfeltag soll es nicht bleiben. Der Tag, der von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung, der Braunschweigischen Sparkassenstiftung und dem Rotary-Club Braunschweig-Hanse gefördert wurde, soll im kommenden Jahr wieder stattfinden. „Und dann am besten zwei Wochen früher, denn die Äpfel waren schon früher reif“, sagt Koopmann.