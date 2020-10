Streik in Braunschweig: Diese Einrichtungen sind am Dienstag zu

Zum dritten Mal in Folge ruft die Gewerkschaft zum Warnstreik im Öffentlichen Dienst auf. Anders als in den vergangenen beiden Wochen ist an diesem Dienstag, 13. Oktober, nicht der ÖPNV betroffen. Allerdings wird es an anderer Stelle Auswirkungen geben: Erstmals sind auch Kita-Beschäftigte in den Streikaufruf einbezogen.

Einige der 33 städtischen Kitas werden davon betroffen sein. Die Stadtverwaltung teilt dazu mit, dass voraussichtlich die Kitas Dorothea-Erxleben-Straße, Kasernenstraße, Leiferde, Lindenbergsiedlung und Querum nicht öffnen können. „Entgegen der Verfahrensweise bei Streiks in früheren Jahren ist es coronabedingt derzeit auch nicht möglich, Eltern ein Notbetreuungsplatz in einer anderen Kindertagesstätte anzubieten“, so die Pressesprecherin Sabrina Willer.

Alba und Arbeitsagentur auf betroffen

Beim Müllentsorger Alba werden voraussichtlich einige Mitarbeiter dem Streikaufruf folgen, wie Pressesprecherin Sigrid Schulte auf Anfrage mitteilt: „Nach unserem derzeitigem Kenntnisstand wird die Erbringung unserer Dienstleistung dadurch nur geringfügig beeinträchtigt werden.“

Auch seitens der Arbeitsagentur heißt es, dass wahrscheinlich nur mit geringen Einschränkungen zu rechnen sei. Wie Pressesprecherin Wiebke Saalfrank erläutert, gibt es angesichts von Corona zurzeit ohnehin nur terminierte Gespräche vor Ort. Möglicherweise könne es zu Problemen bei der telefonischen Erreichbarkeit geben, sagt sie.

Beratung und Service bei BS Energy eingeschränkt

BS Energy teilt mit Blick auf den Warnstreik mit, dass die Grundversorgung rund um Fernwärme, Strom, Gas und Wasser, Abwasserentsorgung und öffentliche Beleuchtung gewährleistet bleibe. „Auch Maßnahmen zur Sicherheit der technischen Anlagen und Netze sowie ein funktionierender Störungsnotdienst bleiben aufrechterhalten. Ein zuverlässiger Netzbetrieb ist sichergestellt und eine unverzügliche Störungsbeseitigung gewährleistet“, heißt es seitens des Unternehmens.

Nur eingeschränkt zur Verfügung stehen dagegen Beratung und Service: Die Kundenzentren am Bohlweg und in der Taubenstraße seien geöffnet, aber mit reduzierten Kapazitäten. Das Kundenbüro in Cremlingen bleibe an diesem Dienstag geschlossen. Der technische Kundenservice in der Taubenstraße sei mit reduzierten Kapazitäten besetzt. Gleiches gelte für den telefonischen Kundenservice. „Kunden mit einem nicht für den Tag dringenden Anliegen wird empfohlen, sich möglichst an einem anderen Tag zu melden“, so Unternehmenssprecher Lennart Danckert. Außerdem finden am Dienstag keine Zählerwechsel statt. Betroffene Kunden werden zur Vereinbarung neuer Wechseltermine zeitnah angeschrieben.

Heidbergbad wohl nur für Vereine geöffnet

Auch bei der Stadtbad GmbH kommt es wahrscheinlich zu Auswirkungen. Wie Pressesprecher Fabian Neubert mitteilt, wird wohl zumindest das Sportbad Heidberg für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen sein. Dort könne allerdings zumindest die Betriebssicherheit für den Vereinsbetrieb gewährleistet werden ­– diese Einheiten könnten folglich stattfinden.

„Das Freizeitbad Wasserwelt und das Hallenbad BürgerBadePark stehen den Gästen vermutlich zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung“, so Neubert. „Nur einige Kursstunden werden hier vom Ausfall betroffen sein. Die Stadtbad GmbH wird alle betroffenen Kursteilnehmer per E-Mail informieren.“ Alle Informationen zu den endgültigen streikbedingten Öffnungen und Schließungen der städtischen Bäder sind unter www.stadtbad-bs.de zu finden.