Mit „Niklaas“ vom Bereitschaftspolizei-Standort Braunschweig und „Ronja“ aus Hannover berichtet im sozialen Netzwerk Instagram jetzt ein vierköpfiges Team über die spannende Arbeit der Bereitschaftspolizei.

Polizeikommissar Niklaas Unger (28; polizei.zpd.nu) aus der 3. Bereitschaftspolizeihundertschaft und Polizeikommissarin Ronja Schubert (26; polizei.zpd.rs) aus der Technischen Einsatzeinheit (TEE) in Hannover erweitern das InstaCop-Team und präsentieren dort mit persönlichen Einblicken ihren spannenden und facettenreichen Arbeitsalltag.

Ronja Schubert: „Viele Follower sind überrascht, welche Spezialwerkzeuge und -fahrzeuge zu unserem Repertoire gehören“

Ronja Schubert ist in einem unverzichtbaren Einsatzbereich der Bereitschaftspolizei tätig, der mit ausgewiesenem persönlichen und technischem Know-how die Polizei Niedersachsen sowohl im Alltag als auch im Einsatzunterstützt. Die Rede ist von der TEE, die an ihren Standorten in Hannover, Oldenburg und Braunschweig unter anderem von Polizeitauchern über polizeilich genutzte Drohnen bis hin zu Wasserwerfern und gepanzerten Sonderwagen vieles bereithält.

„Viele Follower sind überrascht, welche Spezialwerkzeuge und -fahrzeuge zu unserem Repertoire gehören. Schließlich denkt nicht jeder bei Lkw, Frontladern oder Gabelstaplern sofort an Polizei“, so Ronja Schubert.

Niklaas Unger hat es sich zum Ziel gesetzt, in seinen Beiträgen über den Arbeitsalltag bei polizeilichen Großeinsätzen wie Demonstrationen oder Großveranstaltungen zu berichten. Üblicherweise gehören auch Fußballspiele dazu, die jedoch in Zeiten von Corona in den vergangenen Wochen als „Geisterspiele“ausgetragen wurden.

Polizeipräsidentin Christiana Berg: „Die positive Resonanz zeigt, dass auch in Social Media ein großes Interesse an der Arbeit der Bereitschaftspolizei besteht“

Besonders nachgefragt sind aber auch Informationen über die zahlreichen Fortbildungen und Trainings, die er und seine Kollegen regelmäßig absolvieren. Mit „Ronja“ und „Niklaas“ ist aus einem Duett nun ein Quartett geworden: Mit Polizeikommissarin Rita Laschenko (polizei.zpd.rl) vom Standort Oldenburg und Polizeioberkommissarin Anouk Retzlaff (polizei.zpd.ar) aus Hannover zeigen bereits seit November 2019 zwei Bereitschaftspolizisten auf Instagram digital ihr Gesicht.

„Die positive Resonanz auf unsere ersten beiden Insta-Cops hat gezeigt, dass auch in Social Media ein großes Interesse an der Arbeit der Bereitschaftspolizei besteht. Das hat uns dazu ermutigt, unser Social-Media-Angebot noch weiter auszubauen“, so Niedersachsens Polizeipräsidentin Christiana Berg.

Die Idee der „Insta-Cops“ hat ihren Ursprung in Großbritannien und den Niederlanden. An die positiven Erfahrungen dort anknüpfend legt auch die Polizei Niedersachsen im Rahmen ihrer Social-Media-Strategie großen Wert auf eine möglichst authentische und transparente Außendarstellung.